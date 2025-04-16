В российском городе жители застали свадьбу необычных птиц

На озере в российском городе местные жители застали свадьбу необычных птиц с пушистыми хохолками. Кадры публикует портал «Клопс».

Очевидцы заметили на озере в Южном парке Калининграда пару чомги или, как их еще называют, больших поганок. На размещенном ролике видно, как птицы взаимодействуют друг с другом. По словам орнитолога Геннадия Гришанова, такое поведение характерно для начала гнездового периода.

Отмечается, что чомги охотно гнездятся на большей части Калининградской области, в том числе на заливах, прудах и озерах.

«Они предпочитают крупные пресноводные водоемы с тростниковыми зарослями. В Калининграде гнездятся единично на озерах, в частности, в Южном парке», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее в апреле в российском регионе полевой лунь потерял способность летать из-за машины и попал к людям.