В российском регионе банда молодых людей похитила студента из Египта ради денег

В Башкирии задержана банда, похитившая студента из Египта ради 500 тысяч рублей

В Башкирии задержана банда молодых людей, похитившая студента из Египта ради 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигуранты — четверо мужчин, в возрасте от 21 года до 26 лет. Они напали на иностранца в Стерлитамаке 15 апреля. Злоумышленники угрожали ножом и пневматическим пистолетом и насильно посадили его в автомобиль, а потом вывезли в Уфу. Пострадавшего привезли в квартиру, расположенную в доме по улице Маяковского и требовали с него полмиллиона рублей, якобы в счет долга.

К правоохранителям обратился брат египтянина. Благодаря его действиям похитителей задержали. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия и угрозой оружием.

Ранее сообщалось, что в Калининграде пятеро человек похитили участника спецоперации (СВО) и два дня держали его в плену.