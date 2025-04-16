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13:41, 16 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе банда молодых людей похитила студента из Египта ради денег

В Башкирии задержана банда, похитившая студента из Египта ради 500 тысяч рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

В Башкирии задержана банда молодых людей, похитившая студента из Египта ради 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигуранты — четверо мужчин, в возрасте от 21 года до 26 лет. Они напали на иностранца в Стерлитамаке 15 апреля. Злоумышленники угрожали ножом и пневматическим пистолетом и насильно посадили его в автомобиль, а потом вывезли в Уфу. Пострадавшего привезли в квартиру, расположенную в доме по улице Маяковского и требовали с него полмиллиона рублей, якобы в счет долга.

К правоохранителям обратился брат египтянина. Благодаря его действиям похитителей задержали. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия и угрозой оружием.

Ранее сообщалось, что в Калининграде пятеро человек похитили участника спецоперации (СВО) и два дня держали его в плену.

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