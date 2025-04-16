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14:50, 16 апреля 2025Ценности

В РПЦ резко отреагировали на «пасхальный» маникюр

Представитель РПЦ Кипшидзе негативно отреагировал на пасхальный маникюр
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

В РПЦ резко раскритиковали маникюр с дизайном в честь Пасхи. На эту тему с «Москвой 24» поговорил зампред синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе.

В сети начали набирать популярность видео с так называемым пасхальным маникюром с золотыми крестами и миниатюрными изображениями святых на ногтях. Кипшидзе негативно отреагировал на новый тренд: по его мнению, иконы на ногтях — это просто украшение, а не символ почитания святых, каким, например, выступает крест на шее.

«Нам понятно желание девушек каким-то образом отразить пасхальные дни в своем внешнем виде, но у всего есть разумный предел. Думаю, что изображение икон и других религиозных символов на ногтях находится за этим пределом», — высказался представитель РПЦ. При этом он напомнил, что выражать пасхальное настроение во внешнем виде — не запрещено.

Ранее сообщалось, что россияне ринулись скупать дубайские куличи на Пасху.

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