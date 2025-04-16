В Сирии заявили о попытке госпереворота

МВД Сирии заявило о раскрытии заговора с целью государственного переворота

Службы безопасности Сирии раскрыли заговор группы бывших офицеров с целью совершения государственного переворота. Об этом заявил министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«План был сорван благодаря усилиям наших служб безопасности и поддержке народа. Попытка переворота осталась в истории», — говорится в сообщении.

Министр также анонсировал создание особого департамента, который будет отвечать за координацию деятельности различных силовых структур при вычислении преступников.

Ранее стало известно, что новые власти Сирии официально обратились к России с просьбой выдать экс-президента страны Башара Асада для суда.