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08:00, 16 апреля 2025Россия

В Совфеде резко ответили призвавшей не посещать Москву 9 Мая главе дипломатии ЕС

Сенатор Пушков: Каллас угрозами из-за парада Победы поддерживает нацистов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Каю Каллас, которая предостерегла кандидатов в члены ЕС от поездок в Москву на 9 Мая, своими высказываниями поддерживает нацистов на Украине. Об этом, комментируя ситуацию, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Те же представители, по сути, оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается. Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — констатировал Пушков.

Так парламентарий прокомментировал слова Каллас, которая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС потребовала от кандидатов в страны ЕС не посещать Парад на Красной площади в Москве, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

На заявление главы дипломатии ЕС ответил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал отстранить Каллас от занимаемой должности и отдать под международный трибунал ООН. Володин назвал заявление Каллас неуважением к памяти о тех, кто пожертвовал собой ради спасения мира от фашизма.

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