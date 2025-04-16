Сенатор Пушков: Каллас угрозами из-за парада Победы поддерживает нацистов

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Каю Каллас, которая предостерегла кандидатов в члены ЕС от поездок в Москву на 9 Мая, своими высказываниями поддерживает нацистов на Украине. Об этом, комментируя ситуацию, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Те же представители, по сути, оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается. Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — констатировал Пушков.

Так парламентарий прокомментировал слова Каллас, которая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС потребовала от кандидатов в страны ЕС не посещать Парад на Красной площади в Москве, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

На заявление главы дипломатии ЕС ответил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал отстранить Каллас от занимаемой должности и отдать под международный трибунал ООН. Володин назвал заявление Каллас неуважением к памяти о тех, кто пожертвовал собой ради спасения мира от фашизма.