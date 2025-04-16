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02:38, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

В США признали рубль самой доходной валютой

Bloomberg: Рубль стал самой доходной валютой мира
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

С начала 2025 года российский рубль укрепился к доллару на 38 процентов на внебиржевых торгах, став самой доходной валютой мира из-за ослабления доллара США на фоне новых американских пошлин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам экономиста T-Investments Софьи Донец, в отличие от других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капиталов.

Кроме того, как уточнил руководитель отдела исследований и управления ценными бумагами Istar Capital Искандер Луцко, роль в увеличении привлекательности отечественной валюты для инвесторов сыграла и заметная оттепель в отношениях между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что к лету этого года российская валюта подешевеет до уровня 100 рублей за доллар, а через пару лет упадет в полтора раза.

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