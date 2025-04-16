В США сделали заявление о начале конфликта на Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: В 2022 году США верили в победу Украины

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире заявил, что в США в 2022 году верили в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Военный рассказал, что получил звонок из Мар-а-Лаго, и голос у него спросил мнение об Украине. По словам Макгрегора, это произошло на первой неделе апреля 2022 года. Он назвал происходящее катастрофой и призвал это остановить, однако с ним не согласились.

«А голос на том конце сказал: "Но все здесь говорят, что украинцы побеждают. Русские проигрывают"», — рассказал экс-советник главы Пентагона.

Ранее Макгрегор предложил президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину решение о судьбе их украинского коллеги Владимира Зеленского. По его мнению, Кремль и Белый дом должны прийти к выводу, что Зеленского нужно убрать, иначе конфликт не будет разрешен.

