Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 16 апреля 2025Россия

В телефоне ликвидированного под Курском наемника нашли видео вторжения в регион

Опубликовано видео захода иностранных наемников в Курскую область в 2024 году
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Опубликовано видео захода иностранных наемников в Курскую область. Архивную запись, найденную в телефоне одного из них, выложил Telegram-канал «Повернутые на войне».

На записи, которая длится восемь с половиной минут, запечатлен фрагмент боя в августе 2024 года — в первые дни вторжения украинских войск на территорию России.

На протяжении видео иностранные наемники не стремятся оказаться на переднем крае и отдают команды украинцам, отмечает канал.

По данным «Российской газеты», автор ролика – наемник из Бельгии, который был ликвидирован в Курской области.

Ранее в Курской области нашли телефон украинского солдата, записи с которого позволили восстановить последние месяцы жизни бойца. Выяснилось, что он был мобилизован и, несмотря на проблемы со здоровьем и неудачную попытку откупиться, был переброшен в Курскую область. Там его и нашли в каске, купленной женой перед отправкой на фронт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион впервые атаковали тяжелые беспилотники ВСУ. Целью налета мог быть литейный завод

    Посол России обвинил Данию в «неконтролируемой эскалации» конфликта на Украине

    43-летняя Натали Портман снялась без штанов для журнала

    Россиян призвали готовиться к войне через пять лет

    Предсказано решение Сербии после угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве

    Вооруженный россиянин стал фигурантом дела после остановки автобуса с его женой

    Теннисистка пожаловалась судье на запах от соперницы во время матча

    Привязанные к забору россиянином псы-стаффорды едва не растерзали прохожего на парковке

    Посол Израиля высказалась об отношениях с Россией

    Атаковавшие Ивановскую область тяжелые беспилотники ВСУ пролетели почти тысячу километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости