В телефоне ликвидированного под Курском наемника нашли видео вторжения в регион

Опубликовано видео захода иностранных наемников в Курскую область в 2024 году

Опубликовано видео захода иностранных наемников в Курскую область. Архивную запись, найденную в телефоне одного из них, выложил Telegram-канал «Повернутые на войне».

На записи, которая длится восемь с половиной минут, запечатлен фрагмент боя в августе 2024 года — в первые дни вторжения украинских войск на территорию России.

На протяжении видео иностранные наемники не стремятся оказаться на переднем крае и отдают команды украинцам, отмечает канал.

По данным «Российской газеты», автор ролика – наемник из Бельгии, который был ликвидирован в Курской области.

Ранее в Курской области нашли телефон украинского солдата, записи с которого позволили восстановить последние месяцы жизни бойца. Выяснилось, что он был мобилизован и, несмотря на проблемы со здоровьем и неудачную попытку откупиться, был переброшен в Курскую область. Там его и нашли в каске, купленной женой перед отправкой на фронт.