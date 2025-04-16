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08:21, 16 апреля 2025Россия

Вернувшегося в отпуск с СВО российского ресторатора отказались пускать в клубы

Вернувшегося с СВО ресторатора Ананьева не пустили в клубы в Екатеринбурге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ресторатора Олега Ананьева, вернувшегося в отпуск со специальной военной операции (СВО), отказались пускать в ночные клубы в Екатеринбурге. Об этом стало известно Ura.ru.

По признанию россиянина, в одно из заведений он не попал, не пройдя службу фейс-контроля. «Когда он сказал, что он участник СВО, ему ответили: "Тем более не пустим". Тогда ресторатор направился в Alibi, но и там ждала неудача», — поделился собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Сам Ананьев в беседе с изданием отметил, что не держит обиды на охранников развлекательных заведений. По мнению военного, такая ситуация произошла из-за того, что сменилось поколение. Немногие помнят Ананьева в статусе известного ресторатора в городе, допустил он.

Мужчина также вспомнил, что в этот же вечер в клубы не попали и некоторые девушки.

URA.RU попыталось связаться с барами, однако там попросили направить вопрос пиар-менеджеру.

Ранее сообщалось, что бойца СВО не пустили в караоке в подмосковных Люберцах. Ему сказали, что на нем «запрещенная в ЕС символика».

ЖЗЛ
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