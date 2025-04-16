Вернувшегося в отпуск с СВО российского ресторатора отказались пускать в клубы

Вернувшегося с СВО ресторатора Ананьева не пустили в клубы в Екатеринбурге

Ресторатора Олега Ананьева, вернувшегося в отпуск со специальной военной операции (СВО), отказались пускать в ночные клубы в Екатеринбурге. Об этом стало известно Ura.ru.

По признанию россиянина, в одно из заведений он не попал, не пройдя службу фейс-контроля. «Когда он сказал, что он участник СВО, ему ответили: "Тем более не пустим". Тогда ресторатор направился в Alibi, но и там ждала неудача», — поделился собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Сам Ананьев в беседе с изданием отметил, что не держит обиды на охранников развлекательных заведений. По мнению военного, такая ситуация произошла из-за того, что сменилось поколение. Немногие помнят Ананьева в статусе известного ресторатора в городе, допустил он.

Мужчина также вспомнил, что в этот же вечер в клубы не попали и некоторые девушки.

URA.RU попыталось связаться с барами, однако там попросили направить вопрос пиар-менеджеру.

Ранее сообщалось, что бойца СВО не пустили в караоке в подмосковных Люберцах. Ему сказали, что на нем «запрещенная в ЕС символика».