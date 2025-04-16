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18:17, 16 апреля 2025Ценности

Внешность бывшей жены Майкла Джексона на новых фото вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aaron Lambert / Pool / Reuters

Внешность экс-жены американского певца Майкла Джексона Дебби Роу на новых фото вызвала споры в сети. Материал публикует Daily Mail.

Вторую супругу музыканта и мать его двух старших детей запечатлели на улице в Палмдейле, Калифорния. 66-летняя бывшая медсестра предстала перед камерой в блузке с синим принтом, голубых джинсах, белых кедах и солнцезащитных очках. Отмечается, что впоследствии она села в свой автомобиль Range Rover Vogue стоимостью 200 тысяч долларов (примерно 16,5 миллиона рублей). Известно, что ранее женщина боролась с раком груди.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «В 66 лет лицо и шея сильно сморщены, кажется, что она тает», «Она выглядит так, будто ей 100 лет», «Возраст ее не пощадил», «Белокожие люди стареют ужасно», «Лучше бы она потратила деньги на пластику, а не на машину», «Любой, кто говорит о ее внешности, должен стыдиться и молиться, чтобы не заболеть раком!», «Люди ведут себя так, будто пластическая хирургия теперь обязательна», «Не все хотят выглядеть на 30, когда они вдвое старше», — разошлись во мнениях юзеры.

В апреле внешность 61-летней жены ирландского актера Пирса Броснана Кили Шэй Смит после похудения вызвала споры в сети.

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