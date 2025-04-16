Воспитание белых тигров тапком в российском сафари-парке попало на видео

Воспитание белых тигров в крымском сафари-парке «Тайган» попало на видео. Ролик публикует директор парка львов Олег Зубков в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

На кадрах Зубков дает хищникам команды и несильно хлопает их «волшебным тапком», снятым с ноги. «Лучше шаг назад, вот так. Красота какая!» — говорит россиянин, поглаживая животных.

В комментариях пользователи Сети восхитились смелости Зубкова и его коллег, которые стоят в вольере рядом с тиграми. «Тапок всевластия», «С таким батей не забалуешь», «Тихий океан знаете? Зубков успокоил», — шутили они.

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