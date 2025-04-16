ВСУ дважды за сутки атаковали объекты энергетики в Брянской области

ВСУ дважды за сутки атаковали энергетические объекты в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за сутки атаковали энергетические объекты в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Обе атаки пришлись на вечер 15 апреля. В 16:02 по московскому времени украинский беспилотник поразил электроподстанцию «Андрейковичи», в результате чего были зафиксированы множественные повреждения.

Еще один удар по гражданской инфраструктуре региона был нанесен в 19:36 того же дня. В результате атаки беспилотника произошел обрыв проводов и отключение высоковольтной линии электропередачи. Без света остались потребители в одном из населенных пунктов.

Ранее в Кремле высказались о моратории на удары по энергетике. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва продолжает соблюдать достигнутую договоренность. «Приказ верховного главнокомандующего [Владимира Путина], данный месяц назад, выполняется нашими военными», — подчеркнул Песков.