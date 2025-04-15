В Кремле высказали позицию по мораторию на удары по энергетике

Песков: Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по энергетике

Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по энергетике. Позицию по этому вопросу высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Приказ верховного главнокомандующего [Владимира Путина], данный месяц назад, выполняется нашими военными», — обозначил Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента обратил внимание на то, что мораторий не выполняется Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Мы с вами видим ежедневные удары по энергетической инфраструктуры России», — заключил он.

В Кремле также пообещали уточнить срок окончания моратория на удары по энергообъектам. По словам Пескова, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего России.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Брянской, Курской и Херсонской областях.

