Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 15 апреля 2025Россия

В Кремле высказали позицию по мораторию на удары по энергетике

Песков: Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по энергетике
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по энергетике. Позицию по этому вопросу высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Приказ верховного главнокомандующего [Владимира Путина], данный месяц назад, выполняется нашими военными», — обозначил Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента обратил внимание на то, что мораторий не выполняется Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Мы с вами видим ежедневные удары по энергетической инфраструктуры России», — заключил он.

В Кремле также пообещали уточнить срок окончания моратория на удары по энергообъектам. По словам Пескова, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего России.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Брянской, Курской и Херсонской областях.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации

    В Госдуме раскритиковали артистов за огромные гонорары

    Кремль назвал значение сотрудничества России с США для всего мира

    Зарубившая своих троих детей россиянка признала вину и отказалась от дачи показаний

    Джиджи Хадид призналась в ношении парика

    Инвесторы разочаровались в крупнейшей экономике Европы

    «Постараемся использовать эту ситуацию». В Киргизии довольны скандалом с Россией из-за рейда в бане для мигрантов

    В России обновят вооружение БМД-4М

    Стало известно о грозящем расправившейся с отцом дочери-подростку сроке в колонии

    От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше