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10:39, 16 апреля 2025Экономика

Яндекс купит службу доставки Boxberry

Интеграция «Яндекс» и службы доставки Boxberry завершится до конца 2025 года
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская компания «Яндекс» купит службу доставки Boxberry — техническая и операционная интеграция завершится до конца 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечают представители «Яндекса», сделка позволит нарастить клиентскую базу и расширить географию сервисов логистики и электронной коммерции. Покупка Boxberry была согласована Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Ее сумму не уточняют.

Инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры «Яндекса». Благодаря этому пункты выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» заработают еще более чем в 20 регионах в разных частях России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

После завершения интеграции клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» и смогут отправлять свои товары более чем в 14 тысяч ПВЗ по всей России.

В конце декабря 2024 года «Яндекс» купил крупный сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!». Компания намерена выделить новый актив в отдельное бизнес-направление. Сумму соглашения раскрывать не стали, но участники рынка оценивают рыночную стоимость вышеуказанного сервиса в 1,7-3,3 миллиарда рублей. В компании уточнили, что функция аренды зарядок появится в «Яндекс Go» в январе-марте 2025 года.

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