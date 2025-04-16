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02:00, 16 апреля 2025Забота о себе

Женщинам назвали доступный способ сделать оргазмы интенсивнее

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сделать сексуальную жизнь ярче, а оргазмы интенсивнее можно с помощью спорта, заявила фитнес-консультант, персональный тренер московского велнес-клуба First & Only Мария Осипенко. Об этом доступном способе улучшить интимную жизнь она рассказала «Ленте.ру».

Осипенко объяснила, что ощущения во время интимной близости зависят от мышц тазового дна. Улучшить их тонус можно с помощью таких тренировок, как пилатес, стретчинг, упражнения Кегеля, а также медленных, вдумчивых техник, направленных на движение тканей. По ее словам, спокойный темп таких занятий помогает лучше прочувствовать те мышцы, на которые женщины часто не обращают внимание.

Во время таких тренировок усиливается приток крови к органам малого таза, что способствует более яркому возбуждению во время близости. Кроме того, прокачанные мышцы тазового дна улучшают функции мочевого пузыря, а также поддерживают внутренние органы в нормальном анатомическом положении. Приятным бонусом может стать уменьшение болезненных ощущений в первые дни менструации

Мария Осипенкофитнес-консультант, персональный тренер
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Кроме того, как отметила тренер, спорт влияет и на гормональный фон женщины. Во время тренировки выделяются эндорфины, благодаря которым нередко возникает ощущение легкой эйфории, также эти гормоны помогают усилить ощущения от секса.

На качество сексуальной жизни часто влияет и восприятие образа своего тела, подчеркнула Осипенко. По ее словам, именно тренировки помогут женщине улучшить физическую форму и, следовательно, добавят уверенности в себе в любых ситуациях, в том числе и в постели.

Ранее врач-остеопат Сергей Стеканов рассказал россиянам о неочевидной причине снижения либидо. По его словам, на уровень полового влечения влияют не только стресс, усталость и эмоциональное состояние человека, но и осанка.

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