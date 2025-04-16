Звезда кулинарного шоу забеременела после девяти лет неудачных попыток

Телезвезда Лаура Адлингтон сообщила о беременности после 9 лет неудачных попыток

Звезда популярного кулинарного реалити-шоу «Лучший пекарь Британии» (Great British Bake Off) Лаура Адлингтон сообщила о своей беременности после многих лет борьбы с бесплодием. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Адлингтон поделилась фотографией, на которой они с мужем держат снимки УЗИ, и сообщила, что ребенок должен родиться осенью. Телезвезда уточнила, что они с мужем пытались завести ребенка на протяжении девяти лет. Она добавила, что ей удалось забеременеть благодаря процедуре ЭКО — искусственного оплодотворения.

Адлингтон добавила, что в прошлом они с мужем уже успели смириться с тем, что, возможно, никогда не смогут стать родителями.

Ранее сообщалось о том, что популярный российский блогер и певец Давид Манукян, известный как Дава, и его возлюбленная, певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) впервые станут родителями. Они опубликовали фотографии, на которых видно, что Краймбрери беременна.