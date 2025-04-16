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16:08, 16 апреля 2025Культура

Звезда «Место встречи изменить нельзя» вернулся к съемкам после 18 лет перерыва

Известный актер Владимир Конкин снялся в сериале после 18-летнего перерыва
Андрей Шеньшаков
Владимир Конкин

Владимир Конкин . Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Советский и российский актер Владимир Конкин, известный по ярким ролям в «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь», вернулся к съемкам. На это обратил внимание Telegram-канал «Русский дублях».

По информации источника, артист появился в сериале «Дорогой Вилли» на телеканале «РЕН ТВ». В проекте, который описывается, как политический детектив по реальным событиям, он сыграл роль члена Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова. Вместе с Конкиным на съемочной площадке работали Сергей Маковецкий, Кирилл Кяро и другие звезды.

В последний раз Конкин появлялся на экранах в телесериале «Завещание Ленина» в 2017 году. Также он известен своей работы в качестве актера дубляжа: его голосом говорит Том Круз в российских версиях боевиков «Миссия невыполнима 2» и «Джерри Магуайер». Последние несколько лет артист активно занимался политикой.

Ранее стало известно, что отсидевший в колонии Ефремов может стать одним из самых дорогих актеров. По мнению продюсера, его гонорары будут выше, чем у Бурунова и Нагиева.

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