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00:18, 17 апреля 2025Мир

Американец раскрыл причину переезда в Россию

Американец Пичони раскрыл, что переехал в Россию из-за системы поддержки семей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Американец Эрик Пичони раскрыл, что переехал в Россию из-за поддержки семей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, в России очень хорошие условия для воспитания детей. Государство действительно делает этот процесс проще», — заявил Пичони. По его словам, в России действительно оказывается помощь семьям, и это кардинально отличается от США.

Американец пояснил, что страховка в США покрывает малую часть трат, поэтому с рождением ребенка на медицину уходили тысячи долларов в месяц. «Здесь, в России, мы чувствуем, что не одни», — добавил он.

Ранее российский тревел-блогер и путешественник побывал в США и раскрыл причину популярности русских женщин и у американских мужчин. По его словам, мужчины в Соединенных Штатах гораздо сильнее похожи на русских, чем на европейцев, если сопоставлять их взгляды на жизнь. В идеальной картине мира большинства американцев мужчина работает, женщина ведет хозяйство и воспитывает детей. Тем временем американки, как указал блогер, последовав примеру европеек, больше не хотят выполнять роль домохозяйки.

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