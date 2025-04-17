Антарктического гигантского кальмара впервые засняли в глубине океана

Ученые впервые засняли антарктического гигантского кальмара в глубине океана

Антарктического гигантского кальмара (вид Mesonychoteuthis hamiltoni) впервые засняли в естественной среде обитания. Об этом сообщает журнал Scientific Аmerican.

Детеныш кальмара был обнаружен дистанционно управляемым аппаратом SuBastian исследовательского судна Falkor на глубине более 600 метров в южной части Атлантического океана вблизи Южных Сандвичевых островов. Длина запечатленного камерой ученых детеныша составила около 0,3 метра, тогда как взрослые особи могут достигать 7 метров.

Издание отмечает, что состоявшаяся встреча человека с представителем вида Mesonychoteuthis hamiltoni стала первой из известных широкой общественности за последние сто лет.

Ранее международная группа ученых обнаружила более 50 ранее не известных видов глубоководных организмов в Тихом океане.