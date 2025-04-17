Белла Хадид разместила фото в купальнике

Супермодель Белла Хадид разместила фото в красном клетчатом купальнике

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид разместила фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На опубликованном снимке 28-летняя манекенщица предстала в красном клетчатом купальнике, состоящем из трусов и топа на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру. Кроме того, Хадид распустила волосы, завершив образ лазурными серьгами квадратной формы.

«Я всегда чувствовала себя безопаснее на природе. Она меня вырастила и вылечила. Мать земля дала нам все», — подписала она.

Ранее в апреле Белла Хадид обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на съемках сериала. Пользователи сети обратили внимание на изменившуюся фигуру знаменитости. По их мнению, Хадид сильно похудела ради съемок.