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01:02, 17 апреля 2025Ценности

Белла Хадид разместила фото в купальнике

Супермодель Белла Хадид разместила фото в красном клетчатом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид разместила фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На опубликованном снимке 28-летняя манекенщица предстала в красном клетчатом купальнике, состоящем из трусов и топа на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру. Кроме того, Хадид распустила волосы, завершив образ лазурными серьгами квадратной формы.

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«Я всегда чувствовала себя безопаснее на природе. Она меня вырастила и вылечила. Мать земля дала нам все», — подписала она.

Ранее в апреле Белла Хадид обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на съемках сериала. Пользователи сети обратили внимание на изменившуюся фигуру знаменитости. По их мнению, Хадид сильно похудела ради съемок.

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