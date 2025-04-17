Бензин в России подорожал

Бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской Бирже подорожал на 1,46 процента

Бензин Аи-95 Премиум на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже дорожает третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В четверг, 17 апреля стоимость топлива по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1,46 процента, до 59 719 рублей за тонну. Днем ранее цена составляла порядка 58,8 тысячи рублей. В последний раз тонна Аи-95 стоила больше 59 тысяч рублей во второй декаде февраля.

Также вырос в цене и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла до 53 215 рублей за тонну (плюс 1,25 процента). Согласно данным торгов за среду, 16 апреля, он стоил 52,5 тысячи рублей.

Тонна летнего дизеля выросла в цене до 61 276 рублей (плюс 0,13 процента). Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали до 17 448 рублей за тонну (плюс 1,57 процента). Подешевели лишь мазут (минус 0,95 процента, до 25 102 рублей за тонну) и авиакеросин (минус 0,44 процента, до 75 212 рублей).

В марте чистая маржа продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 увеличилась в 2,4 и 1,8 раза — до 6 и 7 рублей соответственно — благодаря этому операторам торговли топливом на автомобильных заправочных станциях (АЗС) снова стало рентабельно работать. В конце прошлого года эти цифры составляли 2,5 и 3,8 рубля. Чистая маржа продажи дизельного топлива при этом достигла вместо 0,6 уже 5,8 рубля за литр. Тенденцию объяснили сокращением мелкооптовых цен, по которым АЗС приобретают топливо у нефтебаз.