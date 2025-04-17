Бежавшие в Россию одесситы рассказали детали побега

Сбежавшие из Одессы в Россию мужчины рассказали, что проплыли на лодке 28 часов

Двое украинцев — Андрей Березовский и Владислав Стоянов — в 2024 году сбежали из Одессы в Россию. Они рассказали, как готовились к этому, и как им удалось переплыть Днепр. Историю мужчин передает РИА Новости.

Как рассказал Стоянов, идея о побеге у него появилась, когда он попал в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). «Меня похитили ТЦК-шники, полиция им посодействовала. (...) Там (в ТЦК, — прим. «Ленты.Ру») я находился около суток. Ну в этот момент мне и пришла в голову эта мысль, что если я выберусь с этого ТЦК, то я 100 процентов двинусь дальше», — рассказывает мужчина.

Сбежав из ТЦК, мужчина встретился с Березовским, и совместно они начали готовиться к осуществлению плана — купили вещи, лодку, мотор, а также оценили, откуда лучше начать путь и сколько он примерно займет. Согласно их подсчетам, оказаться на российской территории они должны были спустя 16 часов после начала пути. Однако когда они проплыли половину реки, начался шторм, а аккумулятор сел, из-за чего управлять лодкой пришлось вручную.

В итоге им потребовалось 28 часов, чтобы достигнуть пункта назначения — там их увидели российские солдаты. Мужчин приговорили к девяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение границы.

Ранее сообщалось, что принудительно мобилизованный житель Киева сбежал в Россию через Великобританию.