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16:15, 19 января 2025Россия

Принудительно мобилизованный житель Киева через Великобританию сбежал в Россию

Житель Киева сбежал через Британию в Россию после принудительной мобилизации
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Алексей Малашенко/ ТАСС

Принудительно мобилизованный житель Киева Валерий смог сбежать в Россию через Великобританию. Слова мужчины приводит ТАСС.

«Сотрудники ТЦК и полиции остановили. Так сказать, окружили, начали документы спрашивать. В итоге надо было обновить какие-то данные, и под этим предлогом за полдня состряпали медкомиссию, военный билет, и я попал в распределительный центр военный», — рассказал он.

Затем его в составе группы отправили в Великобританию в учебный центр, где он провел около 30 дней, прежде чем ему удалось сбежать. Всю ночь он шел по пастбищам, а затем поймал попутку. В Россию он добрался через Турцию, купив билет на самолет по второму загранпаспорту. Мужчина приехал в Херсонскую область, где живет его мать.

Ранее ветеран украинской антитеррористической операции (АТО) Мартин Брест заявил, что, чтобы выйти на границы 1991 года, Киеву необходимо призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре миллиона человек, из которых миллионом придется пожертвовать.

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