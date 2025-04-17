В Британии заявили о планах Вашингтона подписать торговую сделку с Лондоном

Telegraph: США хотят подписать торговую сделку с Британией в ближайшие недели

Вашингтон хочет подписать торговое соглашение с Лондоном в ближайшие несколько недель, заявила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Белом доме.

Как отметили журналисты, США планируют подписать документ с Великобританией в ближайшее время. «Через две недели. Или, может, через три», — подчеркнул источник.

Отмечается, что Британия попадет во вторую группу государств, оформивших сделки с США. В первой очереди оказались Индия, Южная Корея и Япония.

Ранее сообщалось, что британские власти готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США.