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01:15, 17 апреля 2025Мир

В Британии заявили о планах Вашингтона подписать торговую сделку с Лондоном

Telegraph: США хотят подписать торговую сделку с Британией в ближайшие недели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Вашингтон хочет подписать торговое соглашение с Лондоном в ближайшие несколько недель, заявила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Белом доме.

Как отметили журналисты, США планируют подписать документ с Великобританией в ближайшее время. «Через две недели. Или, может, через три», — подчеркнул источник.

Отмечается, что Британия попадет во вторую группу государств, оформивших сделки с США. В первой очереди оказались Индия, Южная Корея и Япония.

Ранее сообщалось, что британские власти готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США.

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