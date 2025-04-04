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22:31, 4 апреля 2025Мир

В Британии заявили о готовности пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам

WP: Британские власти готовы снизить налоги для технологических компаний США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Британские власти готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных чиновников.

Как отметило издание, британское правительство готово еще на более значимые уступки. Среди них — снижение британских налогов для крупных американских технологических компаний, говорится в статье.

Как указали журналисты, Лондон уже предложил Вашингтону уменьшить пошлины на импорт американской говядины, а также рыбы в рамках переговоров.

Ранее агентство Bloomberg писало, что из-за возможного повышения налогов, вызванного пошлинами администрации США, жители Великобритании станут жить хуже.

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