В Британии заявили о готовности пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам

WP: Британские власти готовы снизить налоги для технологических компаний США

Британские власти готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных чиновников.

Как отметило издание, британское правительство готово еще на более значимые уступки. Среди них — снижение британских налогов для крупных американских технологических компаний, говорится в статье.

Как указали журналисты, Лондон уже предложил Вашингтону уменьшить пошлины на импорт американской говядины, а также рыбы в рамках переговоров.

Ранее агентство Bloomberg писало, что из-за возможного повышения налогов, вызванного пошлинами администрации США, жители Великобритании станут жить хуже.