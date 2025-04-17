Меркурис обвинил Зеленского в продлении конфликта на Украине ради власти

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры ради сохранения и продлении конфликта ради сохранения власти.

По его мнению, Россия соблюдает договоренности и предоставляет отчеты о нарушениях со стороны Киева, в то время как украинская сторона не сдержала обещание.

Меркурис отметил, что идея о проведении выборов на Украине провалилась, а Запад не отреагировал на продление военного положения. «Все это была игра Зеленского, выборы не состоятся, он контролирует Раду и СМИ. Он будет продлевать конфликт столько, сколько сможет», — заключил аналитик.

Ранее отставной полковник Виктор Литовкин заявил, что Москва будет говорить о продлении моратория на удары по энергетике только с Вашингтоном, поскольку Украина является несамостоятельной и ненадежной. Прямые переговоры будут возможны только после того, как Вашингтон повлияет на Киев, добавил он.