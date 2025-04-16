В России оценили возможность продления моратория на удары по энергетике Украины

Литовкин: О моратории на удары по энергетике Украины РФ будет говорить США

Отставной полковник Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможность продления моратория на удары по энергетике Украины, который истекает 17 апреля.

По словам эксперта, Москва будет говорить об этом только с Вашингтоном, поскольку Украина является несамостоятельной и ненадежной. Прямые переговоры будут возможны только после того, как Вашингтон повлияет на Киев, добавил он.

«Дальнейшие действия России будут зависеть от решения президента Путина. Он может продлить на неделю мораторий, может сказать, что это совершенно бесполезно и прекратить его действие», — сказал Литовкин.

Он допустил, что российский лидер может дать команду нанести ответные удары по украинской энергетике, которые будут «достаточно болезненными».

Ранее Литовкин рассказал, что Россия создает в Сумской области зону безопасности, чтобы уберечь приграничные российские города от обстрелов с Украины.