Бывший глава МЧС российского региона набрал взяток на сумму более 1,5 миллиона рублей

В Крыму экс-глава МЧС набрал взяток на сумму более 1,5 миллиона рублей

В Крыму экс-глава МЧС набрал взяток на сумму более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, бывший глава МЧС Садаклиев брал взятки от подчиненных за помощь по службе и выделение дополнительного финансирования. Также от представителя компании, которая занималась строительством котельной, за принятие работ. Сумма взяток составила более 1,5 миллиона рублей.

17 апреля Садаклиева приговорили к 5,5 года колонии и оштрафовали на 1,75 миллиона рублей. Он признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Подробности по его делу до сих пор не раскрываются.

Ранее сообщалось, что бывшего главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева посадили за коррупцию.