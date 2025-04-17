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15:34, 17 апреля 2025Силовые структуры

Четверо россиян предстанут перед судом за нападения на прохожих

В Мытищах осудят четверых молодых людей за нападения на прохожих
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Мытищах осудят четверых молодых людей за нападения на прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год четверо молодых человек в возрасте от 20 до 21 года регулярно нападали и избивали местных жителей, в том числе несовершеннолетнего. Поводом для нападений были замечания в их адрес со стороны потерпевших из-за некорректного поведения в общественных местах.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что по факту нападения на подростка в российском ТЦ возбудили уголовное дело.

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