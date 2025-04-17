Депутат Госдумы рассказал о москвичке и тазике фекалий

Депутат ГД Попов рассказал, что женщина выливает таз фекалий в московском ЖК

В московском жилом комплексе (ЖК) на проспекте Вернадского одна из жительниц совершает акты мелкого хулиганства. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Попов в Telegram, репостнув запись сообщества жителей Можайского муниципального округа.

Судя по видео, которым поделился парламентарий, москвичка выливает содержимое таза с нечистотами на площадке у лифтов на первом этаже ЖК. Из подписи к кадрам следует, что в тазу россиянки могут быть фекалии. «Что делать, если соседи психи?» — задали риторический вопрос авторы поста.

Евгений Попов не объяснил появление поста, посвященного женщине с тазиком фекалий, в своем канале. Планирует ли он направлять депутатский запрос из-за хулиганки, депутат не рассказал.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина «помыл» полы в переходе метро, попал на видео и поплатился.