Евродепутат заявил о попытках принизить роль СССР в победе над нацизмом

Евродепутат Мариани заявил о попытках принизить роль СССР в победе над нацизмом

В резолюции Европарламента (ЕП), посвященной окончанию Второй мировой войны, скорее всего, будет подчеркнута роль США и европейских союзников в освобождении Европы, заявил французский евродепутат Тьерри Мариани. Об этом пишут «Известия».

Он указал на попытки принизить роль СССР в победе над нацизмом. Мариани уточнил, что ЕП планирует 8 мая провести дебаты, посвященные 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

«Политические группы могут потребовать на открытии пленарной сессии, чтобы дебаты сопровождались принятием резолюции», — добавил он. Однако, как будет отражена роль СССР в документе, пока неизвестно.

Ранее евродепутаты допустили, что возможен пересмотр роли СССР во Второй мировой войне, осуждение репрессий и пакта Молотова — Риббентропа.