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16:06, 17 апреля 2025Мир

Спецпредставитель Путина рассказал о попытках сорвать диалог России и США

Дмитриев: Встреча с Уиткоффом была успешной, несмотря на попытки сорвать диалог
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прошла успешно, несмотря на попытки сорвать диалог извне. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передают «Известия».

«Встреча была крайне продуктивна, но, как я и раньше говорил, очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединенными Штатами», — заявил политик.

Дмитриев также подчеркнул, что переговоры с США ведутся в сложных условиях постоянных атак и дезинформации, а в самих Соединенных Штатах ведется активная пропаганда против России, в том числе различными масс-медиа. Поэтому возможность напрямую доносить позицию Москвы до американского руководства крайне важна, заключил он.

Кирилл Дмитриев сопровождал президента России Владимира Путина и американского спецпосланника в ходе встречи, которая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. В Кремле уточнили, что главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

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