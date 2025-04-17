Спецпредставитель Путина рассказал о попытках сорвать диалог России и США

Встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прошла успешно, несмотря на попытки сорвать диалог извне. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передают «Известия».
«Встреча была крайне продуктивна, но, как я и раньше говорил, очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединенными Штатами», — заявил политик.
Дмитриев также подчеркнул, что переговоры с США ведутся в сложных условиях постоянных атак и дезинформации, а в самих Соединенных Штатах ведется активная пропаганда против России, в том числе различными масс-медиа. Поэтому возможность напрямую доносить позицию Москвы до американского руководства крайне важна, заключил он.
Кирилл Дмитриев сопровождал президента России Владимира Путина и американского спецпосланника в ходе встречи, которая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. В Кремле уточнили, что главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.