Спецпредставитель Путина рассказал о попытках сорвать диалог России и США

Дмитриев: Встреча с Уиткоффом была успешной, несмотря на попытки сорвать диалог

Встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прошла успешно, несмотря на попытки сорвать диалог извне. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передают «Известия».

«Встреча была крайне продуктивна, но, как я и раньше говорил, очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединенными Штатами», — заявил политик.

Дмитриев также подчеркнул, что переговоры с США ведутся в сложных условиях постоянных атак и дезинформации, а в самих Соединенных Штатах ведется активная пропаганда против России, в том числе различными масс-медиа. Поэтому возможность напрямую доносить позицию Москвы до американского руководства крайне важна, заключил он.

Кирилл Дмитриев сопровождал президента России Владимира Путина и американского спецпосланника в ходе встречи, которая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. В Кремле уточнили, что главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.