Спецпредставитель Путина высказался о переговорах России и США

Глава РФПИ Дмитриев: Диалог с США идет в конструктивном ключе

Диалог России и США проходит в конструктивном ключе, несмотря на множество поставленных задач, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

«Очень важно, что идет диалог. Безусловно, есть очень много вопросов, которые еще надо решать. Но диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет», — сказал политик.

Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков сопровождали российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в ходе встречи, которая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. В Кремле уточнили, что главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.