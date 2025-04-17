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14:46, 17 апреля 2025Мир

Спецпредставитель Путина высказался о переговорах России и США

Глава РФПИ Дмитриев: Диалог с США идет в конструктивном ключе
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Диалог России и США проходит в конструктивном ключе, несмотря на множество поставленных задач, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

«Очень важно, что идет диалог. Безусловно, есть очень много вопросов, которые еще надо решать. Но диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет», — сказал политик.

Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков сопровождали российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в ходе встречи, которая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. В Кремле уточнили, что главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

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