Военкор рассказал об использовании ВСУ дронов-пустышек

Военкор Полторанин: ВСУ пытаются обмануть ВС России, используя дроны-пустышки

Российские военные уничтожают дроны-пустышки Вооруженных сил Украины (ВСУ) над приграничными городами. Об этом бойцы рассказали военкору «Известий» Алексею Полторанину.

Как отметили военные, себестоимость этих беспилотных летательных аппаратов около 50-70 тысяч рублей. Как уточнил командир расчета зенитного ракетного компекса (ЗРК) «Тор-М2» с позывным Маэстро, ВСУ пытаются обмануть российских военных: снчала они запускают ложный беспилотник, а затем ударный.

Боец добавил, что Вооруженные силы (ВС) РФ это знают и расходуют на них только автоматные патроны.

Ранее в Глушковском районе Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ.