Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:15, 17 апреля 2025Россия

Военкор рассказал об использовании ВСУ дронов-пустышек

Военкор Полторанин: ВСУ пытаются обмануть ВС России, используя дроны-пустышки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cfoto / Global Look Press

Российские военные уничтожают дроны-пустышки Вооруженных сил Украины (ВСУ) над приграничными городами. Об этом бойцы рассказали военкору «Известий» Алексею Полторанину.

Как отметили военные, себестоимость этих беспилотных летательных аппаратов около 50-70 тысяч рублей. Как уточнил командир расчета зенитного ракетного компекса (ЗРК) «Тор-М2» с позывным Маэстро, ВСУ пытаются обмануть российских военных: снчала они запускают ложный беспилотник, а затем ударный.

Боец добавил, что Вооруженные силы (ВС) РФ это знают и расходуют на них только автоматные патроны.

Ранее в Глушковском районе Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

    Офис ООН в России пожаловался на работу «на надрыве возможностей» из-за нехватки денег

    Американец раскрыл причину переезда в Россию

    Военкор рассказал об использовании ВСУ дронов-пустышек

    «Реал» вылетел из Лиги чемпионов

    В Петербурге рассказали о «битве фанатов» Цоя и Паши Техника

    «Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

    В России оценили возможность продления моратория на удары по энергетике Украины

    Российские военные сообщили о продолжающихся боях у Горнальского монастыря

    В Одессе мобилизовали помогавшего ВСУ волонтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости