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10:02, 17 апреля 2025Мир

Европа не смогла испугать Додика санкциями

Додик заявил, что не боится санкций ЕС из-за визита в Москву 9 мая
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не боится возможных санкций со стороны Европейского союза (ЕС) из-за визита в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом он заявил в интервью Радио и телевидению Республики Сербской.

«Я хочу быть там в это время и поеду», — отметил политик.

Милорад Додик подчеркнул, что президент России Владимир Путин оказал ему большую честь, когда лично пригласил его посетить российскую столицу 9 мая. Возможные санкции ЕС не пугают президента Республики Сербской, поскольку в ходе этого визита он встретится с одним из важнейших мировых лидеров.

Ранее стало известно, что Европейский союз пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если президент страны Александр Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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