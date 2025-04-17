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08:29, 17 апреля 2025Мир

Европа захотела связаться с Трампом напрямую

NYT: Европа ищет способ связаться с Трампом напрямую из-за сомнений в помощниках
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pixabay

Европа ищет способ связаться с президентом США Дональдом Трампом напрямую из-за наличия сомнений в том, что его помощники говорят от его имени. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Все в округе Колумбия говорят, что нам нужно поговорить с Трампом напрямую», — сказал один европейский чиновник на условиях анонимности.

По словам источников, наиболее эффективными собеседниками являются не дипломаты, а специальные посланники и советники, такие как миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.

При этом никогда не бывает до конца ясно, дойдут ли эти послания до самого Трампа, «даже если он, скорее всего, доверится такому старому другу, как Стив Уиткофф, которого он назначил переговорщиком по внешней политике, а не государственным служащим, которых он презирает».

Европейские чиновники добавили, что считают его помощников вежливыми, но поглощенными исполнением желаний американского президента. Кроме того, по мнению европейцев, они не проявляют особого интереса к союзникам США.

Ранее сообщалось, что европейские столицы забили тревогу из-за плана Трампа вывести американский контингент из стран НАТО.

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