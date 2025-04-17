Генпрокуратура России оценила идею контролировать переводы мигрантов

Генпрокуратура РФ поддержала идею о контроле за банковскими переводами мигрантов

Генпрокуратура России выступила в поддержку идеи о контроле за банковскими переводами мигрантов с целью выявления подозрительных операций. Такую оценку дал представитель ведомства Андрей Баукин, выступая в Совете Федерации. Его цитирует ТАСС.

Он поддержал инициативу по обмену данными между банками и государственными органами, занимающимися учетом иностранных граждан, в том числе нерезидентов. Баукин отметил, что сейчас у банков нет доступа к данным о мигрантах, поэтому любой может открыть счет в банке или вывести из него деньги при наличии пластиковой карты. Порой мигрантов «прямо автобусами привозят» в кредитные организации для совершения различных операций, и властям нужно понимать «кто эти средства выводит», пояснил представитель Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России опасается, что расширение полномочий полиции по миграционному контролю может привести к ограничению прав законопослушных граждан.