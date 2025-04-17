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21:08, 17 апреля 2025Интернет и СМИ

Генсека НАТО назвали «идиотом месяца» после его слов об Украине

Боуз назвал Рютте идиотом месяца из-за его слов о членстве Украины в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес генерального секретаря НАТО Марка Рютте после его слов о членстве Украины в альянсе. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Рютте разделил первое место с [главой Евродипломатии Каей] Каллас в номинации "Идиот месяца"», — высказался журналист.

Ранее Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что вступление в Североатлантический альянс станет частью мирного соглашения с Россией. Однако, по его словам, вопрос членства страны в НАТО будет оставаться на повестке дня.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО.

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