Генсека НАТО назвали «идиотом месяца» после его слов об Украине

Боуз назвал Рютте идиотом месяца из-за его слов о членстве Украины в НАТО

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес генерального секретаря НАТО Марка Рютте после его слов о членстве Украины в альянсе. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Рютте разделил первое место с [главой Евродипломатии Каей] Каллас в номинации "Идиот месяца"», — высказался журналист.

Ранее Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что вступление в Североатлантический альянс станет частью мирного соглашения с Россией. Однако, по его словам, вопрос членства страны в НАТО будет оставаться на повестке дня.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО.