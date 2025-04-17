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21:21, 17 апреля 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали первую весеннюю грозу

Синоптик Позднякова: Первая гроза обрушится на Москву в ночь на 18 апреля
Виктория Клабукова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В скором времени на Москву обрушится первая весенняя гроза. Когда ее ждать, агентству «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, москвичи застанут грозу в ночь на пятницу, 18 апреля. Правда, ненастная погода будет наблюдаться не на всей территории столицы, дожди пройдут местами. Ярких раскатов грома метеоролог также не ожидает. «Мы ее можем даже не услышать, но вероятность развития грозовой деятельности есть», — пояснила Позднякова.

Еще одна гроза пройдет в мегаполисе на следующей неделе, в период с 23 по 24 апреля. Вместе с дождями в Москву придет и похолодание.

По информации метеоролога, следующая неделя, несмотря на череду холодов, завершится апрельской погодой. Температура к 26-27 апреля вернется к климатической норме после текущего июньского тепла. Майские праздники также не будут ни жаркими, ни холодными и пройдут в соответствии с климатической нормой.

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