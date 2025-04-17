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11:40, 17 апреля 2025Россия

Идущих в атаку в полный рост украинских «зомби» сняли на видео

Идущих в атаку в полный рост бойцов ВСУ на границе с Россией сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Идущих в атаку в полный рост бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Россией сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На кадрах видно группу украинских солдат, которые неспешно идут к «зубам дракона» — оборонительной линии в российском приграничье. Когда в двоих шедших впереди бойцов попадает беспилотник, следующий за ними боец только слегка меняет направление движения. Когда у «зубов дракона» рядом еще с одним бойцом происходит взрыв, солдат в нескольких метрах от него даже не пригибается.

Попавшие на видео украинские бойцы понимают, что их отправили «на убой», считает автор канала. Схожего мнения придерживается канал «Военкоры Русской весны», который сравнил штурмующих границу украинских бойцов с зомби.

Ранее стало известно о возможной новой провокации ВСУ в российском приграничье. Активизация украинских войск в приграничной зоне может произойти уже в ближайшие дни.

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