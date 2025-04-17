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17:03, 17 апреля 2025Мир

Власти объяснили выгоду от смены статуса «Талибана»

Кабулов: Решение суда по «Талибану» снимает препоны в отношениях с Афганистаном
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Решение Верховного суда России исключить движение «Талибан» из списка террористических организаций снимает препятствия на пути нормализации отношений Москвы и Кабула. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, передает ТАСС.

«Это решение снимает правовые препоны на пути становления полноценных политико-экономических отношений между Москвой и Кабулом. Предстоит совместная с афганцами работа в интересах комплексной нормализации двусторонних связей», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановлении запрета на деятельность в стране движения «Талибан».

«Талибан» был запрещен в России с 2003 года.

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