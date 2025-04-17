Кинологи назвали пять пород собак без проблем с линькой и запахом

Кинологи из РКФ назвали пуделей и бриаров собаками без проблем с линькой

Специалисты Российской кинологической федерации (РКФ) назвали пуделей и бриаров представителями пород собак, у которых нет проблем с сильной линькой и неприятным запахом. Об этом сказано в пресс-релизе организации, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

На первое место в списке из пяти пород российские кинологи поставили йоркширского терьера. «У этой маленькой очаровательной собачки шерсть приближена к человеческому волосу: она постоянно растет и редко выпадает», — отмечают они. При этом у йоркширских терьеров нет подшерстка, а значит, и сезонной линьки. Кроме того, эти собаки почти не пахнут. Однако их шерсть требует постоянного ухода из-за риска образования колтунов.

На втором месте топа кинологов оказался пудель. Собаки этой породы почти не линяют и не имеют специфического запаха. «Связано это с тем, что отмершие волоски у них не выпадают, а остаются в подшерстке. Поэтому важно не забывать регулярно ухаживать за шерстью: купать, вычесывать, стричь и избавляться от колтунов», — говорится в пресс-релизе РКФ.

Также российские кинологи включили в свой рейтинг португальскую водяную собаку. Хотя у этой породы очень обильная шерсть, у нее почти нет подшерстка, поэтому она практически не линяет и не пахнет, а выпавшие волосы запутываются в густых прядях.

На четвертое место специалисты РКФ поставили китайскую хохлатую собаку. Эта порода считается максимально гипоаллергенной. «Есть два вида этой породы: лысые и пуховые. В обоих случаях практически отсутствует и линька, и запах», — сказано в пресс-релизе. Тем не менее кинологи отметили, что, несмотря на отсутствие очевидных проблем с шерстью, этих собак необходимо регулярно мыть специальным шампунем и утеплять в холодное время года.

Расположившиеся на пятом месте рейтинга бриары, как отметили российские кинологи, могут отпугнуть потенциальных владельцев густой шерстью, однако их волос очень похож на человеческий: все время растет и редко выпадает. Благодаря этому бриары не подвержены линьке и едкому запаху. Кроме того, шерсть этих четвероногих друзей отталкивает грязь и воду. При всем при том этих собак рекомендуется расчесывать ежедневно.

Эксперты РКФ отметили, что все эти породы собак нуждаются в регулярном особом уходе. «Важно также помнить, что появление неприятного запаха может быть признаком различных заболеваний желудочно-кишечного тракта или проблем с полостью рта. Необходимо вовремя обследовать подобные состояния у ветеринарного специалиста», — сказано в пресс-релизе.

Ранее президент РКФ Владимир Голубев назвал пять пород собак, с которыми легче всего справиться новичкам. Одной из самых умных и комфортных в содержании пород эксперт назвал пуделей.