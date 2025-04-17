Китаю предсказали шок и дыру в экономике

NYT: На Китай надвигается очередной экономический шок

Торговая война с США приведет к тому, что в китайской экономике образуется дыра. Об этом заявил заместитель директора по исследованиям Китая в консалтинговой компании Gavekal Dragonomics Кристофер Беддор. Его процитировало издание New York Times.

Оно отметило, что власти Китая уже несколько лет борются с дефляцией — побочным эффектом кризиса недвижимости, пагубно сказывающимся на экономической активности. Теперь же Китаю предстоит противостояние с США, которые прежде были крупнейшим покупателем его товаров. Однако после того как глава Белого дома установил 145-процентный тариф на товары из КНР, поставки китайских товаров на американский рынок стали практически невозможными.

Как отметил Беддор, это ухудшает и без того довольно плохую ситуацию. Экономика Китая уже несколько лет переживает дефляционный шок, а теперь на нее надвигается еще один. Вскоре экспорт из КНР упадет до самого низкого с 2008 года уровня.

Бороться с дефляцией Китай мог бы за счет стимулирования внутренних расходов. Однако те меры, которые на этом направлении принимал Пекин, почти не сдвинули ситуацию с мертвой точки.

NYT напомнило, что Китай борется с дефляцией со времен пандемии. Однако обвал рынка жилья уничтожил большую часть чистого капитала многих китайских семей, которые традиционно вкладывали большую часть сбережений в недвижимость. Потери рабочих мест в этом секторе, который на пике составлял треть экономики, выглядят ошеломительными.

Швейцарский банк UBS Group уже ухудшил с 4 до 3,4 процента прогноз роста экономики Китая в 2025 году из-за эффекта торговых пошлин, которые ввел Трамп. Эксперты этой организации считают, что в ближайшие кварталы экспорт в США уменьшится на две трети, а общий объем поставок на внешние рынки в этом году сократится на десять процентов.