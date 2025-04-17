Колонна из танков и бронемашин заблокировала улицы в российском городе

Ura.ru: В Екатеринбурге колонна из танков заблокировала улицы на Вторчермете

В Екатеринбурге колонна из танков и бронемашин заблокировала улицы в районе Вторчермет. Инспекторы ДПС перекрыли несколько магистралей для проведения репетиции парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно Ura.ru.

Корреспондент агентства отметил, что на улицах Новосибирской и Дорожной удалось запечатлеть ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», танки Т-34, Т-72БЗ, БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64.

Жители Екатеринбурга наблюдали за движущейся техникой. Сотрудники военной полиции контролировали соблюдение порядка на местности.

Первая репетиция Парада к 9 Мая состоялась на Урале в начале апреля. Тогда на время мероприятия инспекторы остановили движение в некоторых районах.