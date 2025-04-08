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09:48, 8 апреля 2025Россия

Колонну танков и машин с солдатами заметили в российском городе

Ura.ru: Колонну танков и машин с солдатами заметили на улицах в Екатеринбурге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Колонну танков и машин с солдатами заметили на улицах в районе Вторчермет в Екатеринбурге. Об этом стало известно Ura.ru.

Как разузнал корреспондент российского агентства, в городе провели репетицию парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По улицам Екатеринбурга проехали танки Т-34, Т-72БЗ, ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», грузовые машины и мотоциклы. За колонной следовали представители Госавтоинспекции, военной полиции и МЧС. На время мероприятия инспекторы перекрывали движение в районе.

Как утверждает Ura.ru, репетиции парада продолжатся — следующие мероприятия пройдут 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России могут использовать брошенную в Курской области украинскую технику.

ЖЗЛ
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