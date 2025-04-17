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12:03, 17 апреля 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о смене госсекретаря Союзного государства

Лукашенко: Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства по совместному решению Белоруссии и России. Об этом решении сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТа.

По его словам, он заранее договорился об этом решении с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко добавил, что Путин хорошего мнения о Глазьеве. Он также сообщил, что Дмитрий Мезенцев, ранее занимавший эту должность, перейдет на другую работу.

Ранее начальник Генерального штаба Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что в стране создают укрепрайоны в рамках развития системы обороны. Он также напомнил, что ранее через территорию республики проходили оборонительная линия Сталина и линия Молотова.

До этого Путин рассказал об укреплении безопасности Союзного государства. Он добавил, что страны последовательно отстаивают свои внешнеполитические интересы и сообща работают с зарубежными партнерами, чтобы создать более справедливый, многополярный миропорядок.

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