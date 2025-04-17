Военный эксперт заявил о попытках ВСУ контратаковать у Волчанска

Марочко: ВСУ несут потери и больше суток безуспешно контратакуют у Волчанска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки несколько раз попытались контратаковать у Волчанска Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, неся потери и перегруппировавшись, украинская армия продолжает атаковать севернее Волчанских Хуторов и западнее Тихого. Как уточнил специалист, российские военные сорвали действия ВСУ, использовав артиллерию и беспилотники.

«ВСУ продолжают реализовывать замысел по захвату наших позиций, которые недавно были отбиты у боевиков», — указал Марочко.

Ранее подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) увеличили зону контроля в населенном пункте Волчанск.