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11:56, 17 апреля 2025Россия

Медведев словами о гробах порассуждал об отправке ЕС войск на Украину

Зампред СБ Медведев: Киев будет обсуждать гробы для ЕС в случае отправки войск
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Представители Киева в Париже будут обсуждать количество гробов, которое готов получить Евросоюз в случае отправки войск на Украину. Об этом на своей странице в соцсети X порассуждал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев.

По словам российского политика, именно в обсуждении жертв, на которые готов пойти ЕС, заключается смысл встречи в Париже.

«Кажется, руководство украинской фашистской клики приехало в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много гробов они будут готовы принять», — написал по-английски Медведев.

Ранее сообщалось, что встреча в Париже станет первой скоординированной попыткой взаимодействия «коалиции желающих» с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

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