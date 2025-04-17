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16:51, 17 апреля 2025Моя страна

Миллионы россиян заинтересовались поездками по заповедникам страны

Число посетителей заповедников России выросло на 1,6 миллиона за год
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Число посетителей заповедников и национальных парков России в первом квартале 2025 года достигло 3,9 миллиона человек. О том, что россияне заинтересовались такими поездками по стране, ТАСС сообщили в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды РФ.

Отмечается, что по сравнению с тем же периодом прошлого года количество визитов выросло на 1,6 миллиона. Чаще всего туристы приезжают в Сочинский национальный парк (более миллиона человек), «Лосиный остров» в Подмосковье (850 тысяч посетителей) и Кисловодский нацпарк (790 тысяч).

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Кроме того, более 100 тысяч гостей посетили парки «Красноярские столбы», «Куршская коса», «Приэльбрусье», а также Кавказский заповедник.

Около 75 тысяч человек побывали в нацпарке «Таганай» в Челябинской области. Еще более 60 тысяч человек стали гостями парка «Прибайкальский» в Иркутской области, а более 58 тысяч — Ялтинского заповедника в Крыму.

Ранее сообщалось, что в заповедниках Мордовии пройдут дни открытых дверей. Все желающие смогут посетить музеи и пройти по экологическим тропам.

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