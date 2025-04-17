Мошенники выманили у российского пенсионера миллионы и приказали поджечь локомотив

Аферисты выманили 2 млн рублей у жителя Краснодара и приказали поджечь локомотив

Мошенники под предлогом замены электросчетчика выманили у пенсионера из Краснодара больше 2 миллионов рублей, а когда деньги закончились, приказали ему поджечь локомотив. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 63-летнему жителю Краснодара позвонил неизвестный и представился работником «Энергосбыта». Под предлогом замены счетчиков он попросил продиктовать код из СМС-сообщения, а вскоре пенсионеру начали звонить уже из «ФСБ».

Лжесотрудники силового ведомства убедили пожилого мужчину, что его имущество под угрозой и убедили взять два кредита. Полученные от кредитов и знакомых деньги он должен был положить на якобы безопасный счет, чтобы обезопасить свою квартиру от аферистов.

Всего пенсионер перевел мошенникам 2,3 миллиона рублей. Он понял, что его обманули, когда звонившие попросили его купить канистру с бензином и поджечь локомотив на вокзале. Он обратился в полицию.

Ранее студентка из Благовещенска поверила мошенникам, представившимся сотрудниками института, и перевела им больше 10 миллионов рублей.